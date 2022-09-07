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عشرات القتلى والجرحى في انهيار أرضي بأوغندا
الانهيار الأرضي أعقبته أمطار غزيرة
7 سبتمبر 2022 14:59
ذكر الصليب الأحمر أن 15 شخصاً لقوا حتفهم بعد انهيار أرضي بالقرب من مدينة كاسيس بجنوب غرب أوغندا في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.
ووقع الانهيار الأرضي في حوالي الساعة الرابعة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش)، وأعقبته أمطار غزيرة. وأصيب ستة آخرون ونقلوا إلى المستشفى، ولا يزال 18 شخصا، على الأقل، في عداد المفقودين.
وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر إيريني ناكاسيتا:"الأغلبية نساء وأطفال". واكتسح الانهيار الأرضي منازل الضحايا.
وبشكل عام، يبدأ موسم الأمطار الموسمية في هذه الدولة الاستوائية التي تقع شرقي أفريقيا من سبتمبر إلى نوفمبر.
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المصدر: وكالات
أوغندا
أفريقيا
انهيار أرضي
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