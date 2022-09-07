البرلمان الألماني يقف دقيقة حداد على الراحل جورباتشوف

وقف البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الأربعاء دقيقة صمت تخليداً لذكرى الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 91 عاما.

وقالت رئيسة البرلمان بيربل باس: "كان الرئيس جورباتشوف رجل سلام - لقد غير العالم للأفضل... لقد حقق ما بدا غير وارد لعقود: إنهاء الحرب الباردة سلميا والتغلب على انقسام بلدنا وقارتنا... نحن الألمان مدينون بالكثير لميخائيل جورباتشوف".

وكان جورباتشوف آخر زعيم للاتحاد السوفيتي من عام 1985 إلى عام 1991. وقالت باس إن جورباتشوف أشرف على الانتقال من قرن اتسم بالتصادم والردع النووي إلى قرن تميز بالتغيير السلمي وبناء الثقة، مضيفة، "نحن في ألمانيا كنا نتمنى أيضا شراكة قائمة على الثقة مع روسيا - أقول بأسف شديد أن الشراكة مع روسيا غير ممكنة في الوقت الحالي".



