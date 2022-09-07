الخميس 8 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أحدث حصيلة لكورونا حول العالم

أحدث حصيلة لكورونا حول العالم
7 سبتمبر 2022 12:28

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 606 ملايين إصابة حتى 
صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 606 ملايين و291 ألفا و884 .

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى ستة ملايين و505 آلاف و937 وفاة.كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 12 مليارا و180 مليونا و589 ألفا و756 جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

أخبار ذات صلة
الإمارات تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة
أحدث حصيلة لكورونا حول العالم
المصدر: وكالات
كورونا
كوفيد 19
فيروس كورونا
آخر الأخبار
زايد بن حمد يتابع خطط وبرامج جمعية الخيول العربية
الرياضي
زايد بن حمد يتابع خطط وبرامج جمعية الخيول العربية
اليوم 14:15
شعار وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
الإمارات تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة
اليوم 14:02
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
الرياضي
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
اليوم 14:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزر العطلات في اليونان
اليوم 13:58
رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس
عربي ودولي
ليز تراس تكشف عن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©