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أحدث حصيلة لكورونا حول العالم
أحدث حصيلة لكورونا حول العالم
7 سبتمبر 2022 12:28
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 606 ملايين إصابة حتى
صباح اليوم الأربعاء.
وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 606 ملايين و291 ألفا و884 .
وارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى ستة ملايين و505 آلاف و937 وفاة.كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 12 مليارا و180 مليونا و589 ألفا و756 جرعة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
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المصدر: وكالات
كورونا
كوفيد 19
فيروس كورونا
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