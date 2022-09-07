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تراس وبايدن يتّفقان في أول اتصال بينهما على تطوير التعاون
بايدن
7 سبتمبر 2022 08:29
اتّفقت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس والرئيس الأميركي جو بايدن خلال أول مكالمة هاتفية بينهما الثلاثاء على "ضرورة حماية السلام في إيرلندا الشمالية"، كما أعلن داونينغ ستريت.
وجرت المكالمة الهاتفية بُعيد ساعات فقط على تولّي رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة منصبها خلفاً لبوريس جونسون.
وقال داونينغ ستريت في بيان إنّ تراس أبلغت بايدن أنّها تتطلّع كذلك إلى "العمل من كثب" مع واشنطن "لمواجهة التحدّيات المشتركة".
وأوضح أنّ من بين هذه التحديات المشاكل الاقتصادية الشديدة التي سبّبتها الأزمة في أوكرانيا.
وفي واشنطن، أصدر البيت الأبيض بيانًا قال فيه إنّ بايدن وتراس ناقشا التزامهما حماية السلام في إيرلندا الشمالية و"أهمية التوصّل إلى اتفاق تفاوضي مع الاتّحاد الأوروبي بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية".
وأضاف بيان الرئاسة الأميركية أنّ بايدن وتراس ناقشا أيضاً ضرورة التعاون سوياً لمواجهة التحديات المشتركة.
وأكّد البيت الأبيض في بيانه أنّ "الزعيمين أكّدا على العلاقة الخاصة التي تربط بين بلدينا وأعربا عن رغبتهما في توطيدها أكثر".
وأضاف بيان داونينغ ستريت أنّ الزعيمين جدّدا التزامهما تعزيز التعاون ومواجهة التحديات المشتركة.
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المصدر: وكالات
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