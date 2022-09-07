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الصين تفتح الطرق إلى مركز زلزال سيتشوان وعدد الضحايا يرتفع

ضباط الشرطة خلال عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الزلزال بمقاطعة سيتشوان بالصين
7 سبتمبر 2022 07:49

أعادت الصين فتح الطرق المؤدية إلى مركز الزلزال الذي وقع يوم الاثنين في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد وبلغت قوته 6.8 درجة، وجرى استئناف حركة المرور حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأربعاء، في حين ارتفع عدد القتلى إلى 72.

وألحق الزلزال، الذي يعد أقوى زلزال يضرب المقاطعة منذ عام 2017، الدمار بالعديد من المباني وخلف أضرارا جسيمة في البنية التحتية للطاقة والمياه والاتصالات.

وهرع رجال الإنقاذ من أجل الوصول إلى من تقطعت بهم السبل واستعادة المرافق، في حين تم إجلاء 11 ألفا يوم الثلاثاء من إقليم لودينغ مركز الزلزال.

وسجل مركز شبكات الزلازل الصيني في وقت مبكر اليوم الأربعاء زلزالاً بقوة ثلاث درجات عند مركز الزلزال على عمق 12 كيلومترا.

كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار غزيرة على المنطقة حتى يوم الجمعة.

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المصدر: رويترز
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