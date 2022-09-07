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رئيسة وزراء بريطانيا تعلن عن عدد من وزراء حكومتها الجديدة

تقف رئيسة الوزراء البريطانية المعينة حديثًا ليز تروس أمام المصورين ، خارج 10 داونينج ستريت ، مع زوجها هيو أوليري
7 سبتمبر 2022 07:14

 أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أسماء عدد من الوزراء في حكومتها الجديدة.

وشمل التشكيل الوزاري، تريزا كوفي وزيراً للدولة في الصحة والرعاية الاجتماعية نائباً لرئيسة الوزراء، وجيمس كيفرلي في منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسويلا برايفمان في منصب وزير الدولة للشؤون الداخلية البريطانية، وكوازي كوارتينع مستشاراً للخزانة، وبراندون لويس وزيراً للعدل، فيما أعيد تعيين وزير الدفاع بين والاس في منصبه.

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