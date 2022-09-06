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الأمم المتحدة تطالب بمنطقة آمنة حول محطة زابوريجيا

أنطونيو جوتيريش يلقي خطابا أمام مجلس الأمن الدولي
7 سبتمبر 2022 01:27

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش روسيا وأوكرانيا، الثلاثاء، إلى الموافقة على إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
وقال جوتيريش لمجلس الأمن الدولي في نيويورك "الوضع الحالي غير قابل للاستمرار وأفضل إجراء لضمان سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا وشعبها أن ينتهي هذا الصراع العسكري الآن".
وذكر أن محطة زابوريجيا والمناطق المحيطة بها يجب أن لا تكون هدفا أو منصة لعمليات عسكرية.
وأضاف جوتيريش "إلى أن ينتهي الصراع ويتم تأسيس أوضاع مستقرة، هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات مؤقتة لمنع وقوع حادث نووي نتيجة للضرر المادي الناجم عن الأعمال العسكرية".
وكان جوتيريش يكرر دعوة وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حثت خلالها على إنشاء "منطقة حماية للسلامة والأمن النوويين" لمنع خطر تسرب مواد مشعة.

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المصدر: د ب أ
أنطونيو جوتيريش
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