تراس: واثقون من إعادة بناء اقتصاد بريطانيا

دينا محمود (لندن)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في أول خطاب لها، أمس، إن بلادها تستطيع إعادة بناء الاقتصاد، وإنها واثقة من إمكانية تجاوز العاصفة.

وأضافت تراس: أنها «ستتحرك في ملف فواتير الطاقة هذا الأسبوع لضمان أن لا يواجه الناس فواتير طاقة باهظة»، مشيرة إلى أنها سوف تعمل على تأمين الاحتياجات المستقبلية من الطاقة، وستضمن توفير خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجها البريطانيون.

ووجهت تراس الشكر لرئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، قائلة إن «التاريخ سيذكره».

وفي العام الماضي، وفي كلمة ألقتها بصفتها وقتذاك وزيرةً لخارجية بريطانيا، عرضت ليز تراس رؤيتها لدور بلادها على الساحة الدولية، مؤكدة ضرورة أن تتحرك المملكة المتحدة على هذا المضمار، بثقة وإيجابية وانفتاح على دول العالم الأخرى.

الآن، بات لدى تراس قدرة أكبر على وضع هذه الرؤية موضع التطبيق، بعد توليها رئاسة الحكومة، وذلك في وقت أصبح العالم فيه يشهد استقطابا يُوصف بأنه الأكثر حدة منذ انتهاء الحرب الباردة، بفعل تصاعد الخلافات بين الشرق والغرب، على خلفية ملفات عدة، في مقدمتها الأزمة في أوكرانيا.

وبرأي خبراء، تعكس الأفكار التي تتبناها تراس، على صعيد السياسة الخارجية، تصوراتها لنفسها، على أنها نسخة مُحدَّثة من رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت ثاتشر، التي قادت المملكة المتحدة، في السنوات الأخيرة من الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، قبل أن يتفكك الأخير أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

ويقول الخبراء إن الصورة على الساحة الدولية في الوقت الحاضر، قد لا تختلف كثيرا عن تلك التي سادت في عهد ثاتشر، وأن الحرب الباردة الأميركية السوفيتية، تتجسد الآن في صورة مواجهة مسلحة تشهدها أوروبا نفسها، مُمثلة في أزمة أوكرانيا، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تتخذ تراس على هذا الصعيد موقفا أكثر تشددا، من ذاك الذي تبناه جونسون على مدار الشهور القليلة الماضية.

فضلاً عن ذلك، سيتوجب على رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، معالجة التعقيدات التي تكتنف ملف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، منذ إتمام إجراءات «الطلاق بين الجانبين».

فقد سبق أن شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على ضرورة الحفاظ على هذه الاتفاقية، التي تشكل بلاده ضامناً لها، قائلاً إن احترامها، يمثل أحد الشروط الواجب توافرها، لإبرام أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي مقال نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، توقع محرر الشؤون الأمنية والدفاعية في الصحيفة كيم سينجوبتا، أن يؤدي اتخاذ تراس مواقف أكثر تشدداً حيال روسيا، وانفتاحها بشكل أكبر على المقترحات الخاصة بزيادة الإنفاق العسكري لبريطانيا، إلى تأمين دور دولي أوسع نطاقا للبلاد في المرحلة المقبلة.

بروتوكول إيرلندا الشمالية

على رأس الملفات الشائكة المطروحة في هذا السياق، مسألة «بروتوكول إيرلندا الشمالية»، الذي سعت حكومة جونسون لتغييره، رغم أنه يشكل جزءاً من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، ويحدد ترتيبات التجارة بينهما عبر هذا الإقليم المنضوي في إطار المملكة المتحدة. وتهدد الخلافات القائمة بين الجانبين البريطاني والأوروبي في هذا الشأن، الوضع في إيرلندا الشمالية، وكذلك علاقات التحالف الوثيق القائمة بين واشنطن ولندن، وذلك في ضوء التحذيرات المتتالية التي وجهتها الإدارة الأميركية، من مغبة المساس باتفاقية «الجمعة العظيمة» التي تم توقيعها نهاية القرن الماضي، لطي صفحة النزاع بين الكاثوليك والبروتستانت في إيرلندا الشمالية.