قانون جديد للانتخابات في تونس يأخذ بمقترحات داعمي المسار الإصلاحي

تونس (الاتحاد)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه سيتم وضع مشروع نص جديد لقانون الانتخابات، يأخذ بملاحظات واقتراحات الذين دعموا المسار الإصلاحي.

وذكرت الرئاسة التونسية في صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»: أن سعيّد التقى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، لبحث استعدادات الهيئة لموعد 17 ديسمبر تاريخ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

وقالت: أن «سعيّد أكد أنه سيتم وضع مشروع نص جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي ليوم 25 يوليو».

وأضافت الرئاسة أن «المشروع سيأخذ بمقترحات داعمي المسار، والذين انخرطوا في عملية التأسيس الجديد، عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار من دون أن تكون لهم أي علاقة به». حسب تعبير بيان الرئاسة. وكان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، ماهر الجديدي، أعلن أن سعيد، كلف الحكومة بإعداد نص مشروع قانون يتعلق بانتخاب مجلس نواب الشعب.

وأكد الجديدي أن الهيئة جاهزة مادياً وبشرياً ولوجستياً لتنظيم الانتخابات التشريعية القادمة، مشددا على ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها لصياغة القانون الانتخابي الجديد.