21 قتيلاً بهجوم إرهابي لـ«القاعدة» في أبين

أحمد عاطف، عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)

قتل عشرات الجنود اليمنيين في هجوم إرهابي شنه عناصر تنظيم «القاعدة»، في محافظة شبوة جنوب اليمن، فيما أكدت الحكومة اليمنية أن الاعتداء يؤكد حالة التماهي والتخادم الحاصل بين العناصر المتطرفة وميليشيات الحوثي الإرهابية. واعتبر خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن لا سلام أو استقرار في اليمن إلا بقطع دابر الإرهاب والقضاء الكامل على أذرعه وداعميه. وقتل 21 جنديًا يمنياً، و8 إرهابيين بهجوم شنه تنظيم «القاعدة» الإرهابي على نقطة أمنية في محافظة أبين جنوب البلاد.

أفاد بيان أمني: «لقي 8 من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي مصرعهم، أثناء التصدي لهجوم إرهابي مسلّح شنته تلك العناصر على نقطة أمنية بمديرية أحور في محافظة أبين».

وأوضح البيان، أن «الهجوم وقع فجر الثلاثاء، على إحدى النقاط الأمنية في منطقة مقاطين الواقعة على الخط الدولي بين حصن سعيد ومدينة أحور، ونتج عنه مقتل قائد الكتيبة الأولى في اللواء الأول مكافحة إرهاب ياسر ناصر شائع، مع عدد من مرافقيه، وإصابة عدد من أفراد النقطة الأمنية».

وخلال التصدي للهجوم الإرهابي، قتل 21 جندياً، في حين وقع العديد من عناصر التنظيم الإرهابي في الأسر واغتنام طقمين اثنين، فيما لاحقت العناصر الفارة إلى الجبال المحيطة بالمنطقة بعد القضاء على 8 من المهاجمين».

وقال مصدر أمني إن الهجوم أتى إثر حملة عسكرية أطلقت قبل أيام في مناطق أبين لمكافحة الإرهاب. وأمس الأول، قتل جنديان وجُرح ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة زُرعت على طريق طقم عسكري في مديرية «مرخة السفلى» بمحافظة شبوة.

ونعت وزارة الداخلية اليمنية، الجنود القتلى، مؤكدةً أنها لن تألوا جهداً في الوصول إلى منفذي الهجوم الإرهابي.

ووجهت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» الأجهزة الأمنية باليقظة والتوحد في مواجهة العناصر الإرهابية وتكثيف التحريات والمتابعة لضبط جميع العناصر الإرهابية ومن يؤويها.

وحذرت كل من يعمل على إيواء تلك العناصر والتستر عليها من المساءلة القانونية، مشددةً على تعزيز التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن التحركات المشبوهة في المحافظات المحررة حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من محاربة الإرهاب والتطرف.

وأكدت أن هذه الأعمال الإرهابية تؤكد حالة التماهي والتخادم الحاصل بين العناصر المتطرفة وميليشيات الحوثي الإرهابية.

وكان التنظيم الإرهابي بث السبت الماضي، رسالة مسجّلة يناشد فيها موظف في الأمم المتحدة مختطف في اليمن منذ أكثر من 6 أشهر، تلبية مطالب الجماعة لإنقاذ حياته.

وقال محمد الغيثي رئيس هيئة التشاور والمصالحة في مجلس القيادة الرئاسي في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن السلام والاستقرار في اليمن لن يتحقق إلا بقطع دابر الإرهاب والقضاء الكامل على أذرعه وداعميه.

وقال: «الإرهابيون حاصروا عدن ولحج، لكن بتحركات عالية وتنسيق القيادة السياسية وإرادة القوات المسلحة تم تطهير المحافظتين، حيث تم إطلاق عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين إلى جحورهم لتطهير كل شبر من الأراضي اليمنية من الإرهاب».

ودعا الغيثي إلى العمل المشترك بين كافة الأطراف اليمنية لمواجهة الإرهاب، معتبراً أنه يشكل «آفةً حقيقية تطارد استقرار اليمن ولا يمكن القبول بانتصارها تحت أي ظرف من الظروف خلال الفترة المقبلة».

بدوره، قال الخبير الأمني اليمني، مصطفى القوبي، إن الهجوم الإرهابي لا يمكن وصفه إلا بأنه «تحرك إخواني حوثي» ضد جهود توحيد الجيش والقوات الأمنية في المناطق المحررة، مشيراً إلى أن هناك علاقة وطيدة بين تنظيم «القاعدة» وجماعة «الإخوان» وميليشيات «الحوثي».

وأضاف القوبي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الهدف من الهجوم الإرهابي هو محاولة إفشال جهود تأمين المناطق المحررة.

وتوقع الخبير الأمني أن تستمر قوات الجيش والأمن في كسر شوكة الإرهاب والميليشيات الحوثية، معتبراً أنهم لن يصمتوا على ما جرى من هجوم دموي.

اليمن يحذر من خطط لتغيير ديموغرافية صنعاء

حذرت الحكومة اليمنية من مخطط لميليشيات الحوثي الإرهابية لتغيير ديموغرافية مدينة صنعاء. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل عمليات النهب المنظم للأراضي والمزارع المملوكة للأهالي في صنعاء، ومناطق حزام صنعاء، تحت غطاء مؤسسات الدولة المختطفة «أراضي وعقارات الدولة، الأوقاف» والأحكام غير القانونية والباطلة الصادرة عن قضاة تابعين لها. وأوضح في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الميليشيات تحاول من خلال عمليات النهب المنظم للأراضي والعقارات، والتهجير القسري للسكان، وتوطين عناصرها القادمين من محافظة صعدة، إحداث تغيير في التركيبة السكانية بالعاصمة صنعاء، وإنشاء حزام أمني حول العاصمة التي ظلت طيلة عقود حاضنة لكل اليمنيين. وحذر الإرياني من خطورة ممارسات ميليشيات الحوثي الممنهجة على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع والعيش المشترك بين اليمنيين، مؤكداً بطلان أي إجراءات أو تصرف يقوم به الحوثيون بأراضي وعقارات الدولة أو المدنيين، وكل ما يترتب عليها، كونها صادرة عن ميليشيات انقلابية. وطالب الإرياني من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي إدانة هذه الممارسات الحوثية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الميليشيات لوقف عمليات النهب المنظم لأراضي المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومحاولاتها إحداث تغيير ديموغرافي في صنعاء، والتي تصاعدت وتيرتها منذ بدء سريان الهدنة الأممية.