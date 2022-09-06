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مقتل 5 جنود و4 مسلحين  بعملية أمنية شمالي باكستان

مقتل 5 جنود و4 مسلحين  بعملية أمنية شمالي باكستان
7 سبتمبر 2022 01:41

إسلام آباد (وكالات)

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قتل 5 جنود من رجال الجيش الباكستاني، و4 مسلحين من العناصر الإرهابية، خلال اشتباكات وقعت في بلدة «بويا» بمقاطعة وزيرستان شمالي باكستان.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أمس، أن مجموعة من العناصر الإرهابية شنت هجوماً على فرقة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط أمني في المنطقة بناءً على معلومات استخباراتية، ما أدى إلى مقتل 5 جنود، مضيفاً أن الفرقة العسكرية تصدت للهجوم وقتل الإرهابيين الأربعة الذين شنوا الهجوم، وصادرت من حوزتهم أسلحة وذخيرة ومتفجرات.
وبيّن أن الإرهابيين الذين قُتلوا كانوا مطلوبين لتورطهم في تنفيذ عمليات إرهابية أدت إلى مقتل مدنيين أبرياء.
وأكد البيان عزم الجيش على مواصلة العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية حتى القضاء على آفة الإرهاب.

باكستان
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