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مصرع 14 إرهـابياً في الصومال

مصرع 14 إرهـابياً في الصومال
7 سبتمبر 2022 01:40

مقديشو (الاتحاد)

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كل الإرهاب مدان

أعلن الجيش الصومالي، مقتل 14عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية في عملية أمنية استهدفت قرى وبلدات بإقليم «شبيلي السفلى» جنوبي البلاد.
وذكرت إذاعة صوت الجيش، في بيان، أن القوات الخاصة في الجيش الصومالي نفذت عملية أمنية في بلدتي «ريدبلي ورياقلي» بإقليم شبيلى السفلى.
وأضافت الإذاعة أن العملية أسفرت عن مقتل 14 من عناصر حركة «الشباب» الموالية لـ«القاعدة»، فيما دمر الجيش معاقل تابعة للحركة في كلا القريتين.
وتأتي هذه العملية في وقت شهد فيه إقليم شبيلى السفلى صباح أمس، عمليات أمنية مماثلة استهدفت بلدات وقوى ينشط فيها مقاتلو «الشباب».
وقبل أيام، قتل إرهابيون 19 مدنياً على الأقل في هجوم استهدف حافلات صغيرة للركاب وشاحنات، حيث تم جمعها وإحراقها وقتل ركابها قرب قرية «عفار إردود» وسط الصومال.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب الإرهابية
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