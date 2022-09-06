«اليونيسف»: وفاة 730 طفلاً في مراكز التغذية بالصومال

جنيف (الاتحاد)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، إن مئات الأطفال لقوا حتفهم في مراكز التغذية في أنحاء الصومال، وذلك بعد يوم من تحذير المنظمة العالمية من أن أجزاء من الصومال ستتعرض للمجاعة في الأشهر المقبلة. وتشهد منطقة القرن الأفريقي غياباً للأمطار للعام الخامس على التوالي. وتسببت مجاعة في الصومال عام 2011 في مقتل أكثر من ربع مليون شخص معظمهم من الأطفال.

وقالت وفاء سعيد، ممثلة «اليونيسف» في الصومال، في إفادة صحفية: «أفادت تقارير بأن حوالي 730 طفلاً لقوا حتفهم في مراكز التغذية في أنحاء البلاد بين يناير ويوليو من هذا العام، لكن الأرقام قد تكون أكبر لأن العديد من الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها».

وهذه المراكز مخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد وغيره من المضاعفات مثل الحصبة أو الكوليرا أو الملاريا ولا تقدم سوى لمحة بسيطة عن حقيقة الوضع في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال فيكتور تشينياما، المتحدث باسم «اليونيسف» في مقديشو: «ليست لدينا الصورة كاملة، لقد التقيت بالعديد والعديد من العائلات التي لقي أطفالها حتفهم على امتداد الطريق إلى المراكز».

وقالت «اليونيسف» إن تفشي الأمراض يتزايد بين الأطفال، حيث تم الإبلاغ عن نحو 13 ألف حالة محتملة للإصابة بالحصبة في الأشهر القليلة الماضية، وكان 78% منها لأطفال دون الخامسة.