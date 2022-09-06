الأوضاع في «الهول» مقلقة وندعم جميع السوريين

وائل بدران (أبوظبي)

أكد دان ستوينسكو رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، أن الأوضاع في شمال شرق سوريا، وخصوصاً في «مخيم الهول»، مثيرة للقلق، مؤكداً دعم التكتل لجهود إرساء الاستقرار هناك، لكنه لفت إلى أن جهود إعادة قاطني المخيم، الذي يضم أطفالاً ونساء من أسر مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي يحملون جنسيات أوروبية، أمر متروك لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال ستوينسكو، إن «الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء الوضع في شمال شرق سوريا، ويدعم جهود إرساء الاستقرار، لكن الأمر لابد من الإشارة إلى أن جهود ترحيل قاطني المخيم من اختصاص كل دولة من الدول الأعضاء» في الاتحاد الأوروبي.

وذكر رئيس بعثة التكتل، في حوار خاص مع «الاتحاد»، أن موقف الاتحاد الأوروبي من عودة اللاجئين إلى سوريا يبقى ثابتاً، مؤكداً دعم جهود وتقييم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالنظر إلى تفويضها في حماية اللاجئين، وإيجاد حلول مستدامة لقضيتهم، بما في ذلك العودة الطوعية حيثما أمكن. ولفت إلى أن كل السوريين لديهم الحق في العودة إلى بلادهم، عندما تتحقق الظروف الملائمة لذلك.

وأضاف: إن المطلوب أولاً تهيئة الظروف للعودة الطواعية والآمنة للاجئين، إضافة إلى النازحين داخلياً، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبدأ «عدم الإعادة القسرية»، منوهاً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدعم عمليات العودة التي تُسهلها الأمم المتحدة في الوقت وبالأسلوب المناسبين، بمجرد أن تصبح الظروف سانحة.

ولفت ستوينسكو، الذي زار سوريا مؤخراً للوقوف على الاحتياجات الإنسانية للسوريين، إلى أنه منذ بداية الأزمة يدعم الاتحاد الأوروبي مشاريع لمصلحة جميع السوريين من دون تمييز في جميع المناطق السورية، مشدداً على أن ذلك يأتي بما يتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض عقوبات على سوريا، والداعية إلى تطبيق دمشق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والمشاركة في عملية سياسية شاملة.

وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي، يوفر عبر شركائه المساعدات الغذائية وخدمات الوقاية وتنقية المياه للأطفال المعرضين للخطر في شمال شرق سوريا، لافتاً إلى أن التكتل يلعب دوراً محورياً، عبر شركائه، في جهود «إعادة التأهيل» الرامية إلى محاربة التطرف داخل وخارج مخيم «الهول».

وأوضح أن مثل هذه الجهود تجري عبر «جلسات دعم نفسي وجلسات تثقيف للنساء وتعليم للأطفال، ومبادرات رياضية للشباب».

وذكر أن التكتل يقود خططاً جديدة حالياً لإعادة دمج نحو 200 أسرة تعيش في مخيم «الهول» في مجتمعات مضيفة متعددة، بصورة مستدامة، إلى جانب تحقيق مستوى من التماسك الاجتماعي عن طريق دعم التمكين الاقتصادي.

ولفت إلى أن الهدف هو إفادة سكان المجتمعات المحلية والنازحين داخلياً، ودعم الخدمات المجتمعية الأساسية.

وحول زيارته إلى سوريا نهاية الشهر الماضي، أوضح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أن هذه هي الزيارة الأولى لوفد التكتل إلى حلب وحمص وحماة منذ بدء الأزمة السورية، مشيراً إلى أنه جرى تنظيم الزيارة بصورة مشتركة مع عمران رضا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الإنسانية.

وأوضح أن الوفد زار مواقع لعددٍ من المشروعات ذات الصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والتعافي المبكر، بما في ذلك تلك التي يمولها الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن الزيارة منحت الاتحاد الأوروبي فهماً أفضل للاحتياجات على الأرض وأولويات المساعدات، مسلطاً الضوء على أن وصول السوريين للاحتياجات الأساسية والمنقذة للحياة تقلصت بشكل كبير، مشدداً على أن الجهود الهائلة التي ينفذها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والشركاء الآخرون، بما في ذلك تمويل التعافي المبكر، تبقى ضرورية.

وشدد على أن الهدف هو تحسين الحياة اليومية للسوريين وآفاق مستقبل أفضل، مع مرور أكثر من 10 أعوام على الصراع.

وحول تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى إلى سوريا، والتي مددها مجلس الأمن الدولي لمدة 6 أشهر في يوليو الماضي، دعا ستوينسكو إلى تجديدها عند انتهائها في العاشر من يناير المقبل، مشدداً على أهميتها للسكان في منطقة غرب سوريا.

وقال: «إن سكان المنطقة يعتمدون على المساعدات الإنسانية الحيوية عبر هذه الآلية لمساعدتهم في البقاء على قيد الحياة».

وأضاف: «إن الاتحاد الأوروبي يحض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على التمسك بالتزامهم بتجديد القرار لمدة ستة أشهر أخرى في ديسمبر لضمان استمرار عبور المساعدات في منتصف الشتاء».

وحذر من أن تبعات عدم تجديد القرار ستكون كارثية، لأن 2.4 مليون شخص يعتمدون حالياً على المساعدات الأممية عبر الحدود للحصول على المساعدات المنقذة للحياة، منوهاً إلى أن المنظمات غير الحكومية ليست لديها القدرة على زيادة المساعدات إلى مستوى ما تقدمه الأمم المتحدة حالياً.

وقال ستوينسكو، وهو دبلوماسي روماني: «إن كل السبل ضرورية لتسليم المساعدات لمحتاجيها وفقاً للمبادئ الإنسانية»، مشيراً إلى أن الطرق الأخرى للمساعدات يمكن أن تكون مكملة، لكن لا يمكن استبدال المساعدات عبر الحدود حالياً، بالقدر ذاته.