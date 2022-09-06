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«السيادة السوداني»: لن يستطيع أحد تفكيك المؤسسة العسكرية

«السيادة السوداني»: لن يستطيع أحد تفكيك المؤسسة العسكرية
7 سبتمبر 2022 01:40

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، أمس، إن المؤسسة العسكرية في البلاد موحدة ولا يستطيع أحد تفكيكها.
جاء ذلك في كلمة للبرهان خلال احتفالات للجيش السوداني بالذكرى 124 لـ«معركة كرري» في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.
وأوضح البرهان: إن «هناك من يريد أن يقضي على الدولة السودانية من خلال القتال القبلي والحروب الجهوية والتشكيك في القيادة والجيش».
وأضاف: «لن يستطيع أحد أن يفكك المؤسسة العسكرية وستظل متماسكة وقوية بوحدتها»، مشيراً إلى أن «خروج المؤسسة العسكرية من السياسة لا يعني أنها ستسمح للآخرين أن يفعلوا فيها ما يشاؤون».
ودعا البرهان السياسيين إلى الابتعاد عن المؤسسة العسكرية والاتجاه إلى تشكيل الحكومة وهياكل إدارة الدولة.
وتابع: «الجيش وقوات الدعم السريع شيء واحد، ولا تحاولوا إحداث الفتنة بيننا، وسلاحنا لن يرتفع في وجه بعضنا بعضاً». وأردف: «نريد أن تفسح المجال للسودانيين الوطنيين لتشكيل حكومة». ووقعت معركة «كرري» بين الجيش السوداني  والقوات البريطانية في 2 سبتمبر 1898 شمال مدينة أم درمان، واستبسل فيها الجنود السودانيون وقتل الآلاف لمنع الجيش البريطاني من اقتحام المدينة.

السودان
عبد الفتاح البرهان
مجلس السيادة السوداني
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