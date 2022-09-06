تعرض المدينة التي تقع فيها محطة زابوريجيا للقصف

تعرضت مدينة إنرغودار، التي تقع فيها محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، للقصف مساء الثلاثاء بعد ساعات من نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعا إلى إقامة "منطقة آمنة" حول الموقع الذي يسيطر عليه الروس.

وقال دميترو اورلوف رئيس البلدية الموجود في المنفى عبر موقع تلغرام "حالياً، هناك انفجارات في مدينة انرغودار. الاستفزازات مستمرة. هناك قصف".

وترفض روسيا أن تكون مسؤولة عن القصف في المنطقة وتتهم الجيش الأوكراني بالقيام بتلك الأعمال.

من جهته، دعا أورلوف سكان المدينة إلى "البقاء في ملاجئهم" لحماية أنفسهم.

من جانبه، رفض مسؤول روسي في منطقة زابوريجيا هذه المزاعم، مشيراً إلى أنّ "قصف القوات المسلّحة الأوكرانية" أدى إلى "انقطاع ثانٍ للتيار الكهربائي" خلال النهار في إنرغودار.

ويتعرّض موقع محطة زابوريجيا النووية ومحيطه في إنرغودار للقصف منذ عدّة أسابيع، بينما تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بشأن المسؤولية عن هذه الضربات.

ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، تقريراً بعد زيارة فريق تابع لها إلى المكان، ودعت إلى إقامة "منطقة أمنية" لمنع وقوع حادث.

وقالت الوكالة الأممية "لا يمكن للوضع الحالي أن يستمر". أخبار ذات صلة الأمم المتحدة تطالب بمنطقة آمنة حول محطة زابوريجيا رئيسة وزراء بريطانيا تقبل دعوة لزيارة أوكرانيا

المصدر: آ ف ب