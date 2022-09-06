خبراء يدلون بتصريحات جديدة حول لقاح «كورونا»

أدلى خبراء أميركيون، الثلاثاء، بتصريحات حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. وقال المستشارون الصحيون للرئيس الأميركي جو بايدن، إن من المحتمل أن يصبح التطعيم ضد مرض كوفيد-19 لقاحاً سنوياً مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية. يأتي هذا التصريح فيما تحث الإدارة الأميركيين على ضرورة البحث عن الجرعات المعززة المصرح بها حديثاً والمصنعة لمكافحة السلالات الفرعية المنتشرة حالياً من سلالة «أوميكرون».وأدلى المسؤولون الصحيون بإفادة، الثلاثاء، بعدما أعلنت الهيئات التنظيمية الترخيص لاستخدام جيل جديد من لقاحات كوفيد- 19، وأتاحت الفرصة للعديد من الفئات العمرية، حيث دعت الأشخاص من سن 12 عاماً فما فوق إلى الحصول على جرعة أخرى ما لم يحصلوا على جرعة في الشهرين الماضيين. وأوضح الخبراء الصحيون أن لقاحات «كورونا» من المحتمل أن تتحول إلى جرعة سنوية، مصنعة لأحدث السلالات من أجل أغلبية السكان، بينما يقدم عدد أكبر من الجرعات إلى الأشخاص من الفئات المعرضة بصورة أكبر لخطر الإصابة بالفيروس.