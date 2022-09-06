قتيلان في كاليفورنيا جراء حرائق الغابات

لقي شخصان حتفهما وصدرت أوامر إخلاء تطال آلاف الأشخاص خشية حرائق غابات تمتد بسرعة في كاليفورنيا حيث يتوقع أن تبلغ موجة الحر ذروتها الثلاثاء.

وقالت خدمات الإطفاء، إن شخصين لقيا حتفهما فيما نقل شخص إلى المستشفى للعلاج من إصابته بحروق.

وتلقى أكثر من 3 آلاف منزل أوامر إخلاء وأغلقت جميع المدارس المحلية.

وكتب متحدث باسم خدمة إطفاء محلية، على موقع تويتر، أن الحريق "ينتشر بسرعة كبيرة قبل وصول عناصر الإطفاء".

ودمرت الكثير من المباني في حريق "فيرفيو" الذي اندلع جنوب شرق لوس أنجليس، وأتى على ألف هكتار في أقل من 24 ساعة.

تشهد كاليفورنيا موجة حر خانقة سجلت فيها الحرارة 43 درجة مئوية في الكثير من المناطق.

ويسهم ذلك إضافة إلى جفاف مستمر منذ عقدين في وجود بيئة مواتية لحرائق غابات عنيفة.

وضربت موجة الحر الولاية وأجزاء من أريزونا المجاورة ونيفادا، الأسبوع الماضي. وتشير الأرصاد الجوية إلى استمرار الموجة حتى الخميس.

يقول العلماء إن ظاهرة الاحترار المناخي، الناجمة بشكل رئيسي عن الأنشطة البشرية، تجعل التغيرات المناخية أكثر قسوة.

فموجات الحر تتفاقم بينما العواصف تزداد رطوبة وتصبح في العديد من الحالات أكثر خطورة. أخبار ذات صلة مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا وفاة شخصين في حريق غابات كاليفورنيا

المصدر: آ ف ب