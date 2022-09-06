بايدن يريد لقاء رئيس الصين في قمة مجموعة العشرين

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه "متأكد" من لقاء نظيره الصيني شي شين بينج في حال شارك هذا الأخير في قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في نوفمبر في إندونيسيا.

وقال، ردّاً على سؤال بشأن لقاء محتمل "إذا كان (شي) هناك، أنا متأكد من أنني سأراه".

يأتي ذلك بينما يزداد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتحدث الرئيسان مع بعضهما بعضاً مرات عدّة منذ انتخاب جو بايدن، ولكنهما لم يلتقيا منذ تنصيب الرئيس الأميركي.

تنتهي كلّ محادثة بينهما على وعد بالحفاظ على قناة الاتصال مفتوحة على أعلى مستوى بين واشنطن وبكين.

ويستمر التوتّر بين البلدين في التصاعد، مع التركيز خصوصاً على تايوان.

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، بيع أسلحة لتايوان بقيمة 1,1 مليار دولار أميركي. وطالبت الصين، التي تعدّ تايوان جزءاً من أراضيها، بالتراجع عن هذه الصفقة، مهدّدة باتخاذ "إجراءات مضادة". أخبار ذات صلة الصين تسدد ثمن الغاز الروسي باليوان والروبل بوتين يحضر مناورات عسكرية بمشاركة صينية

المصدر: آ ف ب