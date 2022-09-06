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عربي ودولي

أميركا تختبر بالستياً عابراً للقارات وتخطر روسيا

أرشيفية
6 سبتمبر 2022 22:04

أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) بأن الجيش الأميركي يعتزم اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات غدا الأربعاء، مضيفة أنه جرى إخطار روسيا مسبقا.

ووصف متحدث باسم البنتاجون الاختبار بأنه إجراء روتيني، وقال إنه يهدف لإظهار جاهزية قوات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بالجيش الأميركي.

وأجرت الولايات المتحدة الشهر الماضي اختبارا لصاروخ من طراز "مينوتمان 3" العابر للقارات، بعد إرجاء الاختبار لتجنب تصعيد التوترات مع بكين، في وقت كانت تقوم فيه الصين باستعراض للقوة قرب تايوان.

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المصدر: وكالات
روسيا
صاروخاً باليستياً
أميركا
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