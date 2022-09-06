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مقتل مسؤول روسي في أوكرانيا في انفجار قنبلة
قوات روسية في أوكرانيا (أرشيفية)
6 سبتمبر 2022 22:00
قُتل مسؤول روسي كبير في مدينة بيرديانسك الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا في انفجار سيارة، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنت السلطات المحلية التي نصّبتها موسكو.
وقالت الإدارة المحلية الموالية لروسيا في بيان نشر على "تلغرام" إن "قائد بيرديانسك أرتيوم باردين، الذي أصيب بجروح خطرة في انفجار سيارته، توفّي في المستشفى".
وصباح الثلاثاء، نُقل باردين رئيس الإدارة التي نصّبها الروس في بيرديانسك إلى المستشفى في حالة خطرة على إثر إصابته في انفجار قنبلة في سيارته.
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