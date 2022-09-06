«وكالة الطاقة» توجه نداء بشأن محطة زابوريجيا

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع حادث في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. وكتب المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي، في تقرير صدر اليوم، أن الوكالة «تشعر بقلق بالغ» بشأن الوضع الحالي «غير المحصن» داخل المجمع. وتابع أن هناك حاجة ملحة لإقامة «منطقة أمان» لمنع مخاطر حدوث تسرب إشعاعي وإلحاق أضرار جسيمة بالموقع أكثر مما تعرض له بالفعل خلال شهور من القصف. وزار فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقيادة جروسي الأسبوع الماضي، محطة الطاقة، وذلك بعد شهور من المفاوضات، من أجل تحليل الوضع الأمني وإقامة وجود طويل الأمد هناك. ويوجد الآن خبيران من الوكالة بشكل دائم في المحطة. ودعا المدير العام للوكالة إلى سحب معدات عسكرية من محيط المحطة، قائلا إنها قد تعرض سلامتها للخطر. كما أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، عن قلقها إزاء الانقطاعات في إمدادات الطاقة خارج الموقع. وذكر التقرير أن «الطاقة خارج الموقع ضرورية لاستمرار التشغيل الآمن للمحطة».