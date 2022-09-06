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الاتحاد الأوروبي قد يعلق اتفاقية تأشيرات الروس قريباً

تأشيرة شنجن
6 سبتمبر 2022 21:25

قالت إيلفا جوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت جوهانسون في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقر الاتحاد "هذا التعليق يعني أن الروس لن يتمتعوا بأفضلية للدخول إلى الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، للأغراض السياحية والترفيهية".
 وأيد وزراء خارجية الاتحاد، في اجتماع عقد الأسبوع الماضي، العودة إلى قواعد أكثر صرامة للحصول على تأشيرات منطقة "شنجن" بالنسبة للروس.
وقالت جوهانسون إن دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن توقع بشكل رسمي قانونا قبل نهاية الأسبوع الجاري، مما يسمح بدخول قواعد أكثر صرامة حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل.

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