أميركا تتهم روسيا بشراء أسلحة من كوريا الشمالية

أفاد مسؤول أميركي أن روسيا تتزود بكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا.

وقال المسؤول الأميركي، طالباً عدم كشف هويته، إن "وزارة الدفاع الروسية تحصل على ملايين الصواريخ وقذائف مدفعية من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا" في انتهاك محتمل للقرارات الدولية.

وأضاف المسؤول أن عمليات الشراء هذه "تدل على أن الجيش الروسي لا يزال يواجه نقصاً حاداً سببه جزئياً العقوبات" التي فرضها الغربيون على موسكو إثر الأزمة الأوكرانية.

وتابع المسؤول أنه نتيجة لذلك تتوقع الولايات المتحدة أن تستمر روسيا مستقبلاً في التزود بمعدات عسكرية من كوريا الشمالية. أخبار ذات صلة روسيا تدرس اعتماد العملات المشفرة في التجارة الخارجية أميركا تختبر بالستياً عابراً للقارات وتخطر روسيا

المصدر: آ ف ب