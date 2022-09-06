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زيلينسكي يحث على الاستثمار في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يفتتح التعامل في بورصة نيويورك عن بعد
6 سبتمبر 2022 20:32

افتتح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التعامل في بورصة نيويورك، اليوم الثلاثاء، بدقه جرس افتتاح البورصة عن بعد في الوقت الذي ناشدت بلاده القطاع الخاص استثمار المليارات لإعادة بناء المصانع والصناعات التي تأثرت خلال الأزمة الحالية.
وطرحت حكومة زيلينسكي منصة تضم أكثر من 500 مشروع بقيمة 400 مليار دولار أميركي للمستثمرين الأجانب للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني.
وظهر زيلينسكي على شاشة خلف المنصة المطلة على صالة بورصة نيويورك حيث يدق جرس الافتتاح تقليديا. وصفق المتعاملون وهتفوا في الوقت الذي ظهرت لافتة كتب عليها "نحن أحرار. نحن أقوياء. نحن منفتحون على الأعمال".
وقال زيلينسكي باللغة الإنجليزية إن أوكرانيا تعيد بناء اقتصادها بالفعل رغم الأزمة. وكان زيلينسكي قد عاد للتو من لقاء مع كبار المسؤولين التنفيذيين من في شركات أميركية.
وأضاف أن "أوكرانيا قصة انتصار في المستقبل وفرصة لكم للاستثمار الآن في مشاريع تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات لتقاسم النصر معنا".
وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيرينكو، في بيان "من الضروري الاستثمار في أوكرانيا الآن".
وتدعو أوكرانيا أيضا إلى دعمها بمساعدات دولية تبلغ نحو خمسة مليارات دولار أميركي شهريا للحفاظ على استمرار اقتصادها بالإضافة إلى مساعدات عسكرية من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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