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أردوغان يعلّق على أزمة الطاقة في أوروبا

منشأة تابعة لخط أنابيب نورد ستريم 1
6 سبتمبر 2022 19:58

علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على أزمة إمدادات الطاقة في أوروبا.
وقال أردوغان إن روسيا تقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا رداً على العقوبات، معتبراً أن أوروبا "تحصد ما زرعته". 
وتتزايد المخاوف في أوروبا من أن يكون الشتاء القادم قاسياً، بعدما أعلنت روسيا أنها ستبقي خط أنابيب الغاز الرئيسي الذي يضخ غازها إلى أوروبا عبر ألمانيا متوقفا.
وأوقفت روسيا التدفقات عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أجل غير مسمى، وقلصت أو أوقفت الإمدادات عبر ثلاثة من أكبر خطوط ضخ الغاز للغرب منذ الأزمة الأوكرانية.
وقال أردوغان، لصحفيين في أنقرة اليوم الثلاثاء، إن "أوروبا تحصد في الواقع ما زرعته"، مضيفاً أن العقوبات دفعت روسيا إلى الرد.
وعبر الرئيس التركي عن اعتقاده بأن "أوروبا ستواجه مشاكل خطيرة هذا الشتاء"، مضيفاً "ليست لدينا مثل هذه المشكلة".
وتسعى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى البقاء على مسافة واحدة من كل من موسكو وكييف.
وتقول موسكو إن سبب وقف ضخ الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" هو تعثر صيانة المعدات بسبب العقوبات الغربية.

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المصدر: رويترز
نورد ستريم
الغاز الروسي
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