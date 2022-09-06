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واشنطن تؤكد موقفها بعدم جعل العراق ساحة للصراع

الأعرجي خلال لقائه باربرا ليف
6 سبتمبر 2022 20:01

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة عدم جعل العراق ساحة للصراع مع الآخرين.

وقالت ليف، خلال اجتماع مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إن الولايات المتحدة الأميركية تتطلع "لتقدم ونجاح العراق على الصعد كافة".

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأعرجي، استقبل بمكتبه مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، والوفد المرافق لها، بحضور سفيرة الولايات المتحدة في العراق، ألينا رومانوسكي".

وأضاف البيان، أن "الأعرجي استعرض مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي، أبرز القضايا والمستجدات السياسية في العراق والمنطقة، فضلا عن مكافحة الإرهاب والمخدرات، كما جرى بحث تعزيز أطر التعاون والشراكة بين بغداد وواشنطن، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

 

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