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الجامعة العربية تدعو لتضافر الجهود لمواجهة التحديات

اجتماع مجلس الجامعة
6 سبتمبر 2022 19:29

أكد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، ضرورة تضافر الجهود في مواجهة التحديات الراهنة التي تجتاح العالم.
وأوضح أبو الغيط أن العالم العربي ليس ببعيد عن هذه الأزمات وتأثيرها، ضارباً مثالاً بأزمة أوكرانيا وتأثيرها على الأسواق العربية.
وتطرق أبو الغيط، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة، إلى القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد الحل العادل بانتهاء الاحتلال، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو المفتاح الأهم لاستقرار المنطقة، مؤكداً أنها ستظل قضية حية إلى أن تجد حلاً وفق القرارات الدولية وحل الدولتين.

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المصدر: د ب أ
جامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط
فلسطين
القضية الفلسطينية
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