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مبعوث أميركي يصل إلى إثيوبيا للحث على السلام

المبعوث الأميركي مايك هامر
6 سبتمبر 2022 18:21

أعلن ناطق باسم الأمم المتحدة أن المبعوث الأميركي مايك هامر موجود في إثيوبيا في محاولة لوقف النزاع في شمال البلاد حيث تتواصل المعارك في منطقة تيغراي.
كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن في الأيام الماضية عن سفر هامر إلى إثيوبيا "للدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية وبدء محادثات سلام". 
وقال ناطق باسم الأمم المتحدة في نيويورك إن هانا سيروا المبعوثة الخاصة للمنظمة الدولية إلى منطقة القرن الإفريقي "التقت نظيرها المبعوث الأميركي (الاثنين) في أديس أبابا".
وأضاف الناطق "من غير المرتقب تنظيم أي بعثة مشتركة للمبعوثين الخاصين".
بعد خمسة أشهر من الهدنة، استؤنفت المعارك في 24 أغسطس الماضي على حدود إقليم تيغراي بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية وسلطات المتمردين في هذه المنطقة التي تشهد نزاعا منذ نوفمبر 2020.
ودعت الولايات المتحدة الأطراف إلى هدنة والجلوس للتفاوض.

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إقليم تيغراي
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