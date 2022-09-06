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ألمانيا تؤكد إصابة طفل صغير بـ«جدري القردة»

ألمانيا تؤكد إصابة طفل صغير بـ«جدري القردة»
6 سبتمبر 2022 18:11

أكدت ألمانيا حالة إصابة بجدري القرود لدى طفل صغير.
وكتب معهد "روبرت كوخ" الألماني في تقييمه للوضع اليوم الثلاثاء: "في بداية سبتمبر تأكدت إصابة طفل بجدري القرود، ويجرى متابعتها حاليا".
وبحسب البيانات، فإن هذه أول حالة يتم تسجيلها في ألمانيا بين مجموعة الأطفال دون سن الخامسة. وتم تسجيل الحالة في ولاية سكسونيا السفلى.
وقال متحدث باسم الإدارة الصحية لمدينة فيردن إن السلطات الصحية ترجح أن الطفل التقط العدوى من داخل الأسرة، حيث إن الطفل لا يذهب إلى حضانة، مضيفا أن الطفل في الحجر الصحي الآن مع عائلته.
وبحسب بيانات "روبرت كوخ"، سجلت ألمانيا حتى الآن إصابة أكثر 3500 فرد بجدري القرود.

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المصدر: وكالات
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