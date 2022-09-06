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تراس تتسلّم رئاسة وزراء بريطانيا

الملكة إليزابيث تستقبل رئيس الوزراء الجديدة ليز تراس
6 سبتمبر 2022 17:59

أصبحت ليز تراس رسميًا الرئيسة الجديدة للحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إثر اجتماع مع الملكة إليزابيث الثانية في مقرّ إقامتها في "بالمورال" في اسكتلندا.
ونشرت صور تُظهر الملكة مع تراس وهما تتصافحان خلال جلسة تضفي الطابع الرسمي على تعيين تراس، بعدما قدّم بوريس جونسون في وقت سابق من اليوم استقالته.
ترك جونسون مقر إقامة رئاسة الوزراء، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، منهياً فترة دامت ثلاث سنوات وتاركاً لخليفته ليز تراس قائمة طويلة من المشاكل التي يتعين معالجتها سريعاً.
وحث جونسون، البلاد على التكاتف ودعم خليفته.
وبعد خطاب وداعي خارج مقر إقامته الرسمي في "داوننج ستريت"، غادر جونسون لندن. 
بدلك، تكون تراس ثالث امرأة تتولى منصب رئاسة وزراء بريطانيا بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.

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