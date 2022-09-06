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مقتل 3 جراء إعصار "هينامنور" في كوريا الجنوبية

مقتل 3 جراء إعصار "هينامنور" في كوريا الجنوبية
6 سبتمبر 2022 17:49

 لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في كوريا الجنوبية بسبب إعصار "هينامنور"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وأعلنت هيئة الحماية المدنية المركزية في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، فقدان ثمانية أشخاص في المناطق الأكثر تضررا من البلاد بالجنوب.
وفي وقت سابق، تم نقل نحو 3500 شخص إلى بر الأمان قبيل هبوب العاصفة، بحسب ما نقلته محطات إذاعية كورية جنوبية عن مصادر حكومية.
وأفادت التقارير الاذاعية الكورية الجنوبية بانقطاع التيار الكهربائي بصورة مؤقتة عن أكثر من 89 ألف منزل.
كما ذكرت تقارير تلفزيونية أن المياه غمرت العديد من الطرق، كما تضررت العديد من المباني والبنية التحتية الأخرى في جزيرة جيجو جنوبي البلاد.
وكان قد تم نصح نحو 15 ألف شخص بترك منازلهم في المناطق المهددة بالانهيارات الأرضية والفيضانات.
ووصل الإعصار الاستوائي إلى الساحل الجنوبي للبر الرئيسي في الصباح الباكر قبل أن يتحرك إلى الشمال الشرقي بعد حوالي ساعتين ونصف، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية. وتسبب في رياح غزيرة وأمطار.
وتتعرض شبه الجزيرة الكورية للعديد من الأعاصير كل صيف وفي أوائل الخريف.
وكان هينامنور الإعصار الحادي عشر هذا العام. كما صدر تحذير من إعصار في كوريا الشمالية. وذكرت وسائل إعلام رسمية هناك أن زعيم البلاد كيم جونج أون ترأس اجتماعا مع مسؤولين في العاصمة بيونج يانج يومي الأحد والاثنين لمراجعة تدابير الحماية.

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المصدر: د ب أ
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