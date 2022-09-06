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عودة موقع وكالة الطاقة الإيطالية للعمل بعد قرصنته

عودة موقع وكالة الطاقة الإيطالية للعمل بعد قرصنته
6 سبتمبر 2022 17:54

ذكرت وكالة الطاقة الإيطالية (سبا)، اليوم الثلاثاء، إن موقعها الإلكتروني عاد للعمل بعد تعرضه هجوم ببرامج فدية الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للوكالة جاء فيه: "تعمل الشركة المشغلة لخدمات الطاقة وجميع الجهات المختصة على إعادة إعداد الأنظمة وتشغيل الخدمات".

وقالت شركة "إيني" الإيطالية العملاقة للطاقة الأسبوع الماضي، إن أنظمة الحماية الداخلية لديها اكتشفت دخولاً غير مسموح به لشبكاتها، لكنها أشارت إلى أن تبعات هذا الاختراق بدت طفيفة.

وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ناقش الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها "إيني" وشركات الطاقة الأخرى، مع مسؤولين كبار خلال اجتماع أمني رفيع المستوى الأسبوع الماضي.

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المصدر: وكالات
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