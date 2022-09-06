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باكستان تسابق الزمن لمنع فيضان أكبر بحيرة في البلاد

من باكستان
6 سبتمبر 2022 17:41

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الباكستانية تسابق الزمن لمنع فيضان أكبر بحيرة في البلاد، اليوم الثلاثاء، في محاولة لإنقاذ مئات القرى في ظل الفيضانات المتدفقة.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم السند مورتازا وهاب، إنه من المتوقع فيضان بحيرة مانشار لتغمر المياه القرى، التي تم إجلاء نحو 100 ألف شخص منها.

وقال وهاب، إن السلطات قامت بخرق مصدات عند ثلاث نقاط لخفض مستوى المياه بطريقة منظمة، ولكن مستوى مياه البحيرة مازال يرتفع من الناحية الجنوبية-الغربية.

وأضاف «الآلاف يواجهون الخطر بسبب البحيرة»، مشيراً إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1325 قتيلاً، من بينهم 466 طفلاً. ويهدد فيضان البحيرة عدة بلدات في السند، المنطقة الأكثر تضرراً من الفيضانات، التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة منذ منتصف يونيو الماضي.

وقد أضرت الفيضانات غير المسبوقة بأكثر من 33 مليون شخص، كما أن ثلث باكستان، المساوية في مساحتها لبريطانيا، مازالت تغمرها المياه منذ أشهر.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن الملايين من النساء والأطفال يواجهون خطر الجوع والمرض والعنف، حيث مازال يعيش الناجون في خيم إيواء مؤقتة بدون مياه نظيفة للشرب ومراحيض وصرف صحي. وقالت حكومة باكستان، إن اقتصاد البلاد تكبد خسائر تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار.

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