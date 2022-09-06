انقطاع الكهرباء بالقرب من محطة زابوريجيا النووية

بعد تجدد أعمال القصف على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا، حدث انقطاع للتيار الكهربائي في بلدة إنيرهودار القريبة.
وأكدت السلطات المعينة من قبل روسيا والحاكم ديميترو أورلوف، الذي فر من المدينة، حدوث الانقطاع الكهربائي عبر خدمة "تلجرام" للرسائل، اليوم الثلاثاء.
وأفادت تقارير بأن هناك سبع تأثيرات في منطقة مركز تدريب محطة توليد الكهرباء.
ومع ذلك، أوضح أن أحد المفاعلات يستمر في مد احتياجات أنظمة التبريد الخاصة بـ150 ميجاوات.وكانت شركة "إنرهواتوم" الأوكرانية المشغلة للمحطة أعلنت أمس الاثنين عن توقف طارئ لتيار الوحدة السادسة والأخيرة التي مازالت قيد التشغيل.
ومن جانبها، اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا اليوم الثلاثاء بقصف زابوريجيا بالمدفعية 15 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.ة