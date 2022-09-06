الصين تسدد ثمن الغاز الروسي باليوان والروبل

أعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة للطاقة الثلاثاء أن الصين ستبدأ تسديد ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان بدلا من الدولار، في وقت تسعى موسكو لتعزيز علاقاتها مع بكين ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وجاء في بيان لغازبروم "تم القيام بنقلة لإتمام الدفوعات لقاء إمدادات الغاز الروسية إلى الصين بالعملتين الوطنيتين للبلدين -- الروبل واليوان".
ونقل البيان قول مدير المجموعة أليكسي ميلر إن "آلية الدفع الجديدة مفيدة للجانبيْن ووقتها مناسب وهي موثوق بها وعملية"، بعد اجتماع عبر الفيديو مع رئيس مجموعة النفط الصينية "سي إن بي سي" داي هوليانغ.
وأضاف ميلر أن الالية الجديدة "ستسهّل الحسابات" و"تصبح مثالًا ممتازًا لشركات أخرى".
وأبلغ ميلر نظيره الصيني بتطور "العمل على مشروع إمدادات الغاز عبر الطريق الشرقي أي خطّ أنابيب قوة سيبيريا الذي يربط شبكتيْ الغاز الروسية والصينية"، وفق ما قالت غازبروم.
وأشارت غازبروم إلى أن الغاز من حقل كوفيكتا سيبدأ بالتدفق عبر خطّ قوة سيبيريا "قبل نهاية العام"، ما يسمح "بزيادة (في) حجم شحنات الغاز إلى الصين في العام 2023".