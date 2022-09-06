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زلزالان يهزان أفغانستان وأنباء عن قتلى

أرشيفية
6 سبتمبر 2022 16:39

 قال مسؤولون إن زلزالين هزا أفغانستان اليوم الثلاثاء وإن أحدهما أوقع ستة قتلى في شمال شرق البلاد.
وقال محمد نسيم حقاني المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث إن الزلزال الذي وقع في وقت مبكر من الصباح في إقليم كونار الواقع في شمال شرق أفغانستان أصاب تسعة أشخاص آخرين.
وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية زلزالا شدته 4.3 درجة في المنطقة.
وفي صباح اليوم الثلاثاء أيضا سجل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي زلزالا آخر شدته 4.8 درجة أبعد إلى الشمال.
وقال حقاني إنه لم تتوافر معلومات إلى الآن عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار في إقليم بدخشان في شمال البلاد، وهي المنطقة التي يرجح أنها تأثرت بالزلزال الثاني.
وتعرضت أفغانستان لعدد من الكوارث الطبيعية هذا العام شملت الجفاف وزلزالا أودى بحياة أكثر من ألف شخص في يونيو حزيران في شرق البلاد.

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المصدر: وكالات
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