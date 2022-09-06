أوكرانيا: روسيا فقدت أكثر من 50 ألف جندي

جندي أوكراني بجانب مدرعة روسية تم الاستيلاء عليها في المعارك الدائرة (أرشيفية)
6 سبتمبر 2022 16:08
أظهرت إحصاءات أوكرانية أن الجيش الروسي فقد أكثر من 50 ألف جندي خلال الحرب في أوكرانيا التي بدأت منذ أكثر من ستة أشهر.
وقالت هيئة الاركان العامة الأوكرانية في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء أنه مع دخول الهجوم يومه الـ195، قتل 50 ألفا و150 جنديا روسيا.وقال الجيش الأوكراني إنه دمر 2077 دبابة و 4484 سيارة مدرعة و 236 طائرة و207 مروحيات.
ويشار إلى أنه لا يوجد تأكيد مستقل على هذه البيانات.
من ناحية أخرى، تقول وزارة الدفاع البريطانية إن نحو 25 جنديا روسيا قتلوا في الحرب.
ولم تقدم روسيا أي معلومات بشأن الخسائر في صفوف جنودها منذ فترة طويلة.