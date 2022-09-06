الأربعاء 7 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوتين يحضر مناورات عسكرية بمشاركة صينية

بوتين يحضر مناورات عسكرية بمشاركة صينية
6 سبتمبر 2022 16:06

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناورات عسكرية واسعة النطاق، اليوم الثلاثاء، تشارك فيها الصين وعدة دول أخرى تعتبر صديقة لروسيا، فيما تسعى موسكو لتعزيز شراكاتها في آسيا بمواجهة العقوبات الغربية.

وجدت روسيا نفسها في حالة عزلة متزايدة في ظل تفاقم التوتر بين موسكو والعواصم الغربية منذ أرسلت قوات إلى أوكرانيا الموالية للغرب في 24 فبراير.

وفي وقت فرضت واشنطن وبروكسل عقوبات غير مسبوقة على موسكو، سعى بوتين للتقرّب من دول في إفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا، خصوصا الصين.

وحضر بوتين الثلاثاء مناورات "فوستوك-2022" التي تجري في مواقع تدريبية في الشرق الأقصى الروسي وفي البحر قبالة ساحل روسيا الشرقي، بحسب ما أفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف وكالات إخبارية محلية.

ونُقل عن بيسكوف قوله إن بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف في ميدان سيرغيفسكي العسكري ويمكن أن يتابع المرحلة الأخيرة من التدريبات العسكرية لاحقا.

انطلقت المناورات "فوستوك-2022" في الأول من أسبتمبر ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء.

وتشمل الدول المشاركة عددا من البلدان المجاورة لروسيا بالإضافة إلى سوريا والهند والصين.

وسيشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف جندي و5000 وحدة من المعدات العسكرية بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة، بحسب موسكو. ونُظّمت مناورات مشابهة عام 2018.

أخبار ذات صلة
روسيا تدرس اعتماد العملات المشفرة في التجارة الخارجية
بايدن يريد لقاء رئيس الصين في قمة مجموعة العشرين
المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
الصين
آخر الأخبار
تقف رئيسة الوزراء البريطانية المعينة حديثًا ليز تروس أمام المصورين ، خارج 10 داونينج ستريت ، مع زوجها هيو أوليري
عربي ودولي
رئيسة وزراء بريطانيا تعلن عن عدد من وزراء حكومتها الجديدة
اليوم 07:14
‎ سعود القاسمي لدى استقباله القنصل الكويتي (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل الكويتي
اليوم 01:42
بتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تشهد توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز
الإمارات
بتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تشهد توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز
اليوم 01:42
مشاركات في أعمال المؤتمر (تصوير: علي عبيدو)
الإمارات
الشيخة فاطمة: نفخر بما قدمته الحركة الإرشادية في الإمارات من تقدمٍ وإنجازات
اليوم 01:42
خلود المري عقب إحدى المهام في أعماق البحر (من المصدر)
الإمارات
خلود المري أول عنصر نسائي في الكشف عن المتفجرات تحت الماء
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©