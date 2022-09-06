السودان.. البرهان يحذر من التدخل في المؤسسة العسكرية
السودان.. البرهان يحذر من التدخل في المؤسسة العسكرية
6 سبتمبر 2022 15:51
حذر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان من تدخل السياسيين في المؤسسة العسكرية.
وطالب في كلمة ألقاها خلال احتفالات للجيش، اليوم الثلاثاء، السياسيين بالابتعاد عن المؤسسة العسكرية والاتجاه لتشكيل الحكومة.
وشدد على أن "خروج العسكر من العمل السياسي لا يعني السماح للآخرين أن يفعلوا بالمؤسسة ما يريدون"، وفق تعبيره.
وحذر من الساعين إلى بث الشقاق داخل مختلف الأجهزة العسكرية، قائلا "من يعمل على الوقيعة بين الجيش والدعم السريع واهم".
وشدد على أن المؤسسة العسكرية ستظل موحدة ولن يستطيع أحد تفكيكها.
إلى ذلك، أضاف: "هناك من يريد القضاء على البلاد ويجب أن نقف موحدين ضدهم".
وكان البرهان، أعلن في الرابع من يوليو الماضي (2022) أنه سيتم تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع، بعد تشكيل الحكومة التنفيذية.
يذكر أن المؤسسة العسكرية أعلنت سابقاً أنها لن تشارك في الحكم أو الحوار الجاري تحت مظلة الآلية الثلاثية، مشددة في الوقت عينه على دعمها لتلك المساعي من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في البلاد.