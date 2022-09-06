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السعودية تكشف حصيلة كورونا الجديدة

السعودية تسجل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا
6 سبتمبر 2022 15:03

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء ، تسجيل ثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 
ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 9309 .

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 108  إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجماِلي الإصابات في المملكة إلى 813 ألفا و986 .

كما لفتت إلى تسجيل 127 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 801 ألف و135. 

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المصدر: وكالات
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