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السعودية تكشف حصيلة كورونا الجديدة
السعودية تسجل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا
6 سبتمبر 2022 15:03
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء ، تسجيل ثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد،
ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 9309 .
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 108 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجماِلي الإصابات في المملكة إلى 813 ألفا و986 .
كما لفتت إلى تسجيل 127 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 801 ألف و135.
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المصدر: وكالات
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