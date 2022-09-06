الأربعاء 7 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لوفتهانزا تعلن عن عرض للطيارين

لوفتهانزا تعلن عن عرض للطيارين
6 سبتمبر 2022 13:58

أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران عن تحسين عرض الأجور للطيارين الذين يخططون للإضراب مجددا عن العمل.
وأعلنت الشركة في فرانكفورت أنها ستقدم هذا العرض في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
وبدأت الشركة مفاوضات مع نقابة الطيارين "كوكبيت" في تمام الساعة العاشرة صباحا (التوقيت المحلي) لحل النزاع الدائر حول الأجور وتجنب موجة جديدة من الإضرابات.
وذكرت الشركة أنه سيتعين اتخاذ قرار بحلول الساعة 12 ظهرا على أقصى تقدير بشأن ما إذا كان سيُجرى إلغاء رحلات جوية خلال أيام الإضراب المعلن اعتبارا من غد الأربعاء، وذلك لحسم الترتيبات الضرورية للطائرات والأطقم وإبلاغ المسافرين المتضررين قبل الإلغاء المحتمل بمدة كافية.
وقالت الشركة إنه في حالة حدوث إضراب يومي 7 و 8 سبتمبر، فمن المتوقع أن يؤثر ذلك مجددا بشكل كبير على عمليات طيران الشركة.
وكانت النقابة أعلنت مساء أمس الاثنين تنفيذ جولة ثانية من الإضرابات، مضيفة أن "عرضا جديا" من لوفتهانزا يمكن أن يجنبها الإضراب الذي من المقرر أن يبدأ غدا الأربعاء على مدار يومين.
وشل الطيارون بالفعل العمليات الأساسية لشركة لوفتهانزا يوم الجمعة الماضي بعد فشل المفاوضات بشأن اتفاق على أجور جديدة .
وسيؤثر الإضراب على رحلات الركاب المغادرة من ألمانيا يومي الأربعاء والخميس، بينما سينفذ الطيارون التابعون لـ"لوفتهانزا كارجو" للشحن إضرابهم يوم الأربعاء فقط.
وأدى إضراب الطيارين الذي استمر طوال اليوم خلال يوم الجمعة إلى توقف معظم عمليات الطيران، ما أدى إلى تقطع السبل بالركاب. وتأثر نحو 130 ألف مسافر بإلغاء أكثر من 800 رحلة.

أخبار ذات صلة
إلغاء إضراب طياري لوفتهانزا بعد التوصل لاتفاق حول الأجور
لوفتهانزا تستأنف رحلاتها بعد انتهاء إضراب الطيارين
المصدر: د ب أ
لوفتهانزا
آخر الأخبار
تقف رئيسة الوزراء البريطانية المعينة حديثًا ليز تروس أمام المصورين ، خارج 10 داونينج ستريت ، مع زوجها هيو أوليري
عربي ودولي
رئيسة وزراء بريطانيا تعلن عن عدد من وزراء حكومتها الجديدة
اليوم 07:14
‎ سعود القاسمي لدى استقباله القنصل الكويتي (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل الكويتي
اليوم 01:42
بتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تشهد توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز
الإمارات
بتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تشهد توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز
اليوم 01:42
مشاركات في أعمال المؤتمر (تصوير: علي عبيدو)
الإمارات
الشيخة فاطمة: نفخر بما قدمته الحركة الإرشادية في الإمارات من تقدمٍ وإنجازات
اليوم 01:42
خلود المري عقب إحدى المهام في أعماق البحر (من المصدر)
الإمارات
خلود المري أول عنصر نسائي في الكشف عن المتفجرات تحت الماء
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©