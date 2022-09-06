لوفتهانزا تعلن عن عرض للطيارين

أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران عن تحسين عرض الأجور للطيارين الذين يخططون للإضراب مجددا عن العمل.

وأعلنت الشركة في فرانكفورت أنها ستقدم هذا العرض في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وبدأت الشركة مفاوضات مع نقابة الطيارين "كوكبيت" في تمام الساعة العاشرة صباحا (التوقيت المحلي) لحل النزاع الدائر حول الأجور وتجنب موجة جديدة من الإضرابات.

وذكرت الشركة أنه سيتعين اتخاذ قرار بحلول الساعة 12 ظهرا على أقصى تقدير بشأن ما إذا كان سيُجرى إلغاء رحلات جوية خلال أيام الإضراب المعلن اعتبارا من غد الأربعاء، وذلك لحسم الترتيبات الضرورية للطائرات والأطقم وإبلاغ المسافرين المتضررين قبل الإلغاء المحتمل بمدة كافية.

وقالت الشركة إنه في حالة حدوث إضراب يومي 7 و 8 سبتمبر، فمن المتوقع أن يؤثر ذلك مجددا بشكل كبير على عمليات طيران الشركة.

وكانت النقابة أعلنت مساء أمس الاثنين تنفيذ جولة ثانية من الإضرابات، مضيفة أن "عرضا جديا" من لوفتهانزا يمكن أن يجنبها الإضراب الذي من المقرر أن يبدأ غدا الأربعاء على مدار يومين.

وشل الطيارون بالفعل العمليات الأساسية لشركة لوفتهانزا يوم الجمعة الماضي بعد فشل المفاوضات بشأن اتفاق على أجور جديدة .

وسيؤثر الإضراب على رحلات الركاب المغادرة من ألمانيا يومي الأربعاء والخميس، بينما سينفذ الطيارون التابعون لـ"لوفتهانزا كارجو" للشحن إضرابهم يوم الأربعاء فقط.

وأدى إضراب الطيارين الذي استمر طوال اليوم خلال يوم الجمعة إلى توقف معظم عمليات الطيران، ما أدى إلى تقطع السبل بالركاب. وتأثر نحو 130 ألف مسافر بإلغاء أكثر من 800 رحلة.



