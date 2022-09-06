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جونسون يلتقي الملكة في بالمورال ويمرر الشعلة لقائد جديد

رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون يلقي خطابه الأخير خارج 10 داونينج ستريت بوسط لندن
6 سبتمبر 2022 11:28

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إنه سوف يتوجه خلال ساعات إلى بالمورال للقاء الملكة إليزابيث، مضيفا أنه سوف يتم تمرير الشعلة لقائد جديد.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي " عن جونسون قوله في كلمة أمام مقر مجلس الوزراء إنه على الرغم من " الرافضين" سوف تخرج الحكومة الجديدة بالشعب من أزمة الطاقة.

وقال جونسون إن المواطنين هم من اتموا اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقاموا بتنفيذ أسرع حملة لتوزيع اللقاحات في أوروبا، مشيرا إلى أنه لا يمكن نسيان أن 70% من تعداد السكان حصلوا على جرعة من لقاح 
ضد فيروس كورونا خلال ستة أشهر من بدء توزيع اللقاحات، وقال " تلك كانت حكومتنا".

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