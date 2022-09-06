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أسعار الذهب تصعد عالمياً بأكثر من 6 دولارات
أسعار الذهب تصعد عالمياً بأكثر من 6 دولارات
6 سبتمبر 2022 09:45
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 6 دولارات التعاملات الفورية.
ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.36% أو ما يعادل 6.19 دولاراً إلى 1716.78 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:23 صباحاً بتوقيت الإمارات".
وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.29% تعادل 5 دولارات لتصل إلى 1727.65 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.66% إلى 18.17 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم بنحو 0.57% إلى 2042.03 دولار، بينما صعد البلاتين بنسبة 0.58% إلى 835.65 دولار.
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المصدر: وام
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