غرق 100 إرهابي في نهر بنيجيريا

كانو (وكالات)

غرق نحو 100 إرهابي بنهر في شمال شرق نيجيريا أثناء محاولتهم الفرار من هجوم للجيش، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وشهود عيان.

وقالت المصادر، إنّ الجيش النيجيري شنّ الأسبوع الماضي هجوماً برّياً وجوّياً لطرد الإرهابيين من عدد من القرى الواقعة على طول نهر «يزارام».

وأضافت أنّه إثر الهجوم حاول الإرهابيون الفرار سباحة فألقوا بأنفسهم في النهر، لكنّ كثيرين منهم قضوا غرقاً.

ويقع نهر يزارام في ولاية بورنو قرب غابة سامبيسا، المخبأ الرئيس لإرهابيي كلّ من جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا «إيسواب».

وقال ضابط كبير في الجيش: إنّ «أكثر من 100 إرهابي قضوا يومي الخميس والجمعة، غالبيتهم غرقوا أثناء محاولتهم عبور النهر الجارف».

وأضاف الضابط طالباً عدم نشر اسمه أنّ «جنودنا قضوا على الإرهابيين بهجمات جوّية وبرّية وأجبروهم على الفرار من مواقعهم».

وبحسب المصدر نفسه فقد قتل في الهجوم 4 عسكريين نيجيريين.

بدوره، قال بوكار غريما الذي ينتمي إلى ميليشيا مناهضة للإرهابيين إنّ الجيش نفّذ بإسناد جوي من طائرات من طرازي «سوبر توكانو» و«ألفا جيت» عمليات تطهير في قرى بوسوا ومالوم فاتاري وداغانغاري وغالتاوا وبارام كاما.

وأضاف: أنّ «غالبية مقاتلي بوكو حرام غرقوا في النهر، وقد عُثر على جثثهم طافية على سطح الماء يوم السبت».

وأكّد العنصر في الميليشيات الموالية للجيش أنّ «أكثر من 100 منهم تمّ انتشالهم ودفنهم من قبل رجالنا».

من جهته، اكتفى وزير الدفاع النيجيري بشير صالحي ماغاشي بالقول لصحافيين إنّ الجيش نفّذ الأسبوع الماضي عمليات برّية وجوّية واسعة النطاق ضد الإرهابيين، من دون أن يذكر حصيلة محدّدة لهذه العمليات.

وأسفر النزاع المسلّح المستمرّ منذ 13 عاماً في شمال شرق نيجيريا بين السلطات والإرهابيين عن مقتل 40 ألف شخص وتهجير مليونين آخرين، وفقاً للأمم المتحدة.