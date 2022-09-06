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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين

عمال الإنقاذ يقومون بإجلاء السكان بعد الزلزال ، في مقاطعة سيتشوان
6 سبتمبر 2022 08:00

ارتفع عدد قتلى زلزال ضرب مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين إلى 46 قتيلا. بالإضافة إلى ذلك، أصيب أكثر من 50 شخصا ولا يزال 16 في عداد المفقودين، حسبما ذكرت صحيفة الشعب اليومية اليوم الثلاثاء.

وكانت منطقة لودينج التي تبعد نحو 200 كيلومتر من تشنجدو عاصمة المقاطعة، الأكثر تضرراً في الزلزال الذي بلغت قوته 8ر6 درجة يوم الاثنين.

ودمر الزلزال منازل وتسبب في انهيارات أرضية. ولا تزال العديد من الشوارع مغلقة حتى اليوم الثلاثاء. وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات. 

وتجري حالياً عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق يشارك فيها الآلاف في جهود التعافي. كما حشدت السلطات الجيش للمساعدة.

وكانت هناك عدة هزات ارتدادية ، بينها هزة بلغت قوتها 2ر4 درجة. وتعطل التواصل مع العالم الخارجي بالنسبة لـ 35 ألف أسرة، حسبما ذكرت صحيفة الشعب اليومية. وفقد أكثر من 40 ألف شخص إمدادات الكهرباء .

وتم دعم عمال الإنقاذ بطائرات مروحية وطائرات بدون طيار للبحث من الجو. كما تستخدم أيضا معدات ثقيلة لتطهير المناطق المتضررة.
وقدمت كل من وزارة المالية الصينية وحكومة سيشوان 50 مليون يوان (حوالي 2ر7 مليون دولار) كمساعدات مالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. 

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المصدر: وكالات
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