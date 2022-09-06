مقتل 35 مدنياً في انفجار عبوة ناسفة ببوركينا فاسو

قُتل 35 مدنياً على الأقلّ وأصيب 37 آخرون بجروح في شمال بوركينا فاسو الاثنين في انفجار عبوة ناسفة منزلية الصنع لدى مرور قافلة تموين، بحسب ما أعلنت السلطات.
وقال حاكم منطقة الساحل حيث وقع الهجوم في بيان إنّ القافلة كانت تمرّ على الطريق بين مدينتي دجيبو وبورزانغا و"إحدى المركبات التي كانت في القافلة المذكورة كانت تقلّ مدنيين وقد انفجرت عند مرورها فوق عبوة ناسفة منزليه الصنع. الحصيلة المؤقتة حتى الساعة 17:00 (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) هي 35 قتيلاً و37 جريحاً، جميعهم مدنيون".
وأضاف البيان أنّ الانفجار وقع حين كانت القافلة عائدة من شمال البلاد إلى العاصمة واغادوغو. وبحسب البيان فقد "قامت عناصر الحراسة بسرعة بتأمين المحيط واتّخذت إجراءات لتقديم المساعدة للضحايا. لقد تمّت رعاية الجرحى ونقلت الحالات الصعبة من بينهم إلى منشآت مناسبة". من ناحيته، إن "قافلة التموين كانت مؤلفة من سائقين مدنيين وتجار". وفي مطلع أغسطس، قُتل 15 عسكرياً على نفس الطريق في هجوم بعبوتين ناسفتين انفجرتا في الوقت نفسه.