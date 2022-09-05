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«الرئاسي اليمني»: ملتزمون بالسلام العادل

العليمي مستقبلاً سفراء الاتحاد الأوروبي (من المصدر)
6 سبتمبر 2022 01:58

عدن (الاتحاد)

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أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الالتزام بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الدولية الثلاث المتفق عليها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء خروقات وانتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية ووضع حد لمشروعها التدميري المتعلق بزراعة الألغام والمتفجرات وتهديد خطوط الملاحة الدولية.
واستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، أمس، في الرياض، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء وممثلين دبلوماسيين عن 17 دولة أوروبية للبحث في مستجدات الأوضاع اليمنية، وجهود إحلال السلام، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».
وأشاد العليمي بالمواقف الأوروبية المنددة بخروقات الميليشيات للهدنة الإنسانية واتفاق استوكهولم في تعز والحديدة.
ووضع رئيس مجلس القيادة، السفراء الأوروبيين أمام مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، بما في ذلك الإصلاحات المؤسسية والخدمية التي يقودها المجلس والحكومة بدعم من السعودية والإمارات.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من السفراء الأوروبيين، إلى شرح حول جهودهم المنسقة مع الوسطاء الأمميين والدوليين من أجل تعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
اليمن
الحوثيين
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