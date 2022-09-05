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«الجامعة العربية» تؤكد على دعم استقرار لبنان

«الجامعة العربية» تؤكد على دعم استقرار لبنان
6 سبتمبر 2022 01:58

القاهرة (الاتحاد)

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، دعم الجامعة للبنان، باعتبار أن استقراره يمثل ركناً مهماً في استقرار المشرق العربي. 
وذكرت الجامعة العربية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء أبو الغيط مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات العمل العربي المشترك. وأوضح البيان أن الوزير بوحبيب أطلع أبو الغيط على الأوضاع في لبنان، وبخاصة في ضوء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها من جراء تراجع سعر العملة.
وأضاف أن الجانبين ناقشا المسارات المحتملة لتعزيز استقرار لبنان بالنظر إلى الاستحقاقات السياسية الوشيكة.

جامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط
لبنان
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