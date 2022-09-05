23 قتيلاً باشتباكات قبلية في السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أكدت منظمات إنسانية تعمل في السودان أن الاشتباكات في ولاية النيل الأزرق خلفت 23 قتيلاً على الأقل و44 مصاباً منذ مطلع الشهر الجاري.

وأكدت هيئة «إنقاذ الطفولة الدولية» في بيان، أن الاشتباكات التي اندلعت بالولاية منذ الأول من سبتمبر أعادت إشعال فتيل العنف الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 182 شخصاً في يوليو الماضي، وأدى إلى نزوح أكثر من 37 ألفاً في الاشتباكات بين قبيلتي «الهوسا والفونج».

وأكدت مصادر محلية في الولاية أن الأحداث بدأت إثر محاولة مئات الأسر النازحة العودة إلى مناطقهم ومنازلهم التي هربوا منها خلال الأحداث الدامية في يوليو الماضي، والتي خلفت عدداً كبيراً من الضحايا.

يأتي ذلك في وقت بحث فيه وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير دفع الله الحاج علي مع السفير الأميركي بالخرطوم جون جودفري سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ومساعدة السودان لتحقيق الانتقال الديمقراطي.

وأكد جودفري أنه سيعمل مع جميع أطراف العملية السياسية في السودان لتقريب وجهات النظر بهدف تشكيل حكومة مدنية، كما أكد دعم واشنطن للسودان ليلعب دوره الطبيعي في تعزيز الأمن والاستقرار في محيطه الإقليمي.